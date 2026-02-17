Lvbel C5 hayranının telefonunu kırdı!

Rap dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, bu kez sahne performansından ziyade izleyicisiyle yaşadığı ilginç bir olayla gündeme oturdu. Enerjik tavırlarıyla tanınan ünlü rapçi, konseri sırasında sahneye gelen bir pilates topuna sert bir şekilde vurdu. Ancak bu eğlenceli görünen hareket, ön sıradaki bir hayranı için talihsizlikle sonuçlandı.

TELEFON ELDEN GİTTİ

Rapçinin vurduğu top, kalabalığın içinde video çeken bir dinleyiciye isabet etti. Darbenin etkisiyle elindeki telefonu yere düşüren dinleyici, o anları kayıt altına almayı başardı. Görüntülerin kısa sürede TikTok ve Instagram gibi platformlarda yayılmasıyla olay magazin gündeminin üst sıralarına taşındı.

"BANA TELEFON BORCUN VAR"

Görüntüleri paylaşan kullanıcı, videonun üzerine "Bana telefon borcun var" notunu düşerek ünlü rapçiye esprili ama bir o kadar da sitem dolu bir göndermede bulundu.



