'MAGA Barbie' yakıştırmasına yanıt: Sydney Sweeney siyasi görüşünü açıkladı

Rol aldığı yapımlarla son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sydney Sweeney, geçtiğimiz yıl bir jean reklamı nedeniyle başlayan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahil olmasıyla büyüyen siyasi tartışmalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GEN" VE "JEAN" KELİME OYUNU KRİZ ÇIKARDI

Sweeney’nin yüzü olduğu denim markasının "Sydney Sweeney’nin harika genleri var" (Sydney Sweeney has great genes) sloganı, ABD’de "beyaz üstünlükçü" bir alt metin taşıdığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu tartışmaların ardından Donald Trump, genç oyuncuya destek vererek Sweeney’nin Cumhuriyetçi Parti seçmeni olduğunu iddia etmiş; oyuncu bir anda muhafazakar kesimin sembolü haline getirilmişti.

"BENİ PİYON OLARAK KULLANMAK İSTİYORLAR"

Cosmopolitan dergisine konuşan ünlü oyuncu, kendisine yakıştırılan "MAGA Barbie" (Trump’ın 'Make America Great Again' sloganına atıf) ifadesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Siyaset konuşmak için burada olmadığını vurgulayan Sweeney, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman sadece sanat yapmak istedim. Bu meseleler benim uzmanlık alanım değil. İnsanlar işi daha da ileri götürmek ve beni kendi piyonları gibi kullanmak istiyor. Ama bu, başkasının bana atfettiği bir şey ve ben bunu kontrol edemem."

"HİÇBİR TÜRLÜ KAZANAMIYORSUNUZ"

Siyasi görüşüne dair net bir açıklama yapıp yapmayacağı sorulan Sweeney, dijital dünyanın linç kültürüne de dikkat çekti. "Henüz karar vermedim" diyen oyuncu, "Bir meseleye 'Bu yanlış' desem, bu sefer de 'İyi görünmek için böyle söylüyorsun' diyecekler. Hiçbir türlü kazanamıyorsunuz. Herkesin beni sevmesini sağlayamam, kimsem o olmaya devam edeceğim" diyerek duruşunu koruyacağının mesajını verdi.