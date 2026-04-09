Matthew Perry cinayetinde karar: 'Ketamin Kraliçesi'ne 15 yıl hapis!

Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Matthew Perry’nin 54 yaşında hayata veda etmesinin yankıları sürerken, aktörün ölümünden sorumlu tutulan uyuşturucu şebekesine yönelik yargılama süreci tamamlandı. Perry’ye ölümünden önce yaklaşık 50 şişe ketamin sağlayan ve "Ketamin Kraliçesi" lakabıyla tanınan Jasveen Sangha, 15 yıl hapis cezası aldı.

"KARLARI İNSAN HAYATINDAN ÜSTÜN TUTTU"

Mahkeme belgelerinde savcılık, 42 yaşındaki Sangha’nın eylemlerini "soğukkanlılık ve hayata karşı kayıtsızlık" olarak niteledi. İyi bir eğitim almasına ve yüksek lisans derecesi bulunmasına rağmen Sangha’nın, "açgözlülük ve şöhret merakı" nedeniyle uyuşturucu ticaretine yöneldiği belirtildi. Karar duruşmasında suçunu kabul eden Sangha, "Bunlar hata değildi, korkunç kararlardı. Ailelerin hayatlarını paramparça ettiğimi kabul ediyorum" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

REÇETELİ İLAÇTAN YASADIŞI TEMİNE

Yıllarca bağımlılıkla mücadele eden Perry, depresyon tedavisi için yasal olarak ketamin kullanıyordu. Ancak doktorunun istediği dozu vermeyi reddetmesi üzerine aktör, asistanı Kenneth Iwamasa aracılığıyla yasadışı kaynaklara yönelmişti. Soruşturma kapsamında Sangha’nın yanı sıra iki doktor ve Perry’nin asistanının da aralarında bulunduğu beş kişi suçlanmıştı. Daha önce görülen duruşmalarda Dr. Salvador Plasencia da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AİLEDEN "EN AĞIR CEZA" TALEBİ

Duruşmada söz alan Perry ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Ünlü aktörün üvey annesi Debbie Perry, mahkemeye "Lütfen bu kalpsiz kadına en ağır cezayı verin ki başka ailelere zarar veremesin" diye seslendi. Üvey babası Keith Morrison ise aktörün annesi Suzanne ile birlikte her gün "ezici bir keder" içinde olduklarını ifade etti.