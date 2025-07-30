Mauro Icardi ve China Suárez'den aldatma iddialarına Boğaz’da romantik yanıt

Geçtiğimiz günlerde Arjantin basınında gündeme gelen, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suárez’i aldattığına dair iddialar, futbol dünyasında ve magazin camiasında büyük yankı uyandırmıştı. Arjantinli sosyal medya fenomeni Natasha Rey’in sosyal medyada paylaştığı müstehcen görüntüler, söylentilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

Bazı kaynaklar, Icardi ile China Suárez’in ilişkisini, yıldız futbolcunun eski eşi Wanda Nara’dan intikam almak için başlattığını öne sürse de, çift bu iddialara aldırış etmedi.

İstanbul Boğazı’nda romantik bir tekne turuna çıkan çift, güneşin ve denizin tadını çıkarırken birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez’e duyduğu aşkı şu sözlerle ifade etti:

"Herkesin dönüp bir daha baktığı, tek başına parlayan... Her gün beni daha da aşık eden kusursuz bir güzellik ve neşe kaosu... Binlerce kusurum var ama sen geldiğinden beri daha iyiyim."

Icardi sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz, birçoğunun kıskançlığı, herkesin arzusu, kimsenin mümkün olduğuna inanmadığı sonla ilgili mırıldanmanın nedeni, gerçeğin var olduğunun kanıtı, rahatsız edici bir sakinlik ama en önemlisi de eksik olan şeyin yansıması. Seni seviyorum Coquito’m, Chinita’m, her şeyim. Bir aşk döngüsü, bizden bir parça."

Öte yandan, China Suárez’in eski eşi Benjamín Vicuña’nın, çocuklarının Türkiye’ye gelmesi için verdiği izni son anda iptal ettiği öğrenilmişti. Bu nedenle Suárez bir süre çocuklarını İstanbul’a getirememişti. Ancak ünlü oyuncunun çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan yaptığı paylaşım, bu sürecin çözüldüğünü gösterdi.