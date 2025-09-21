Morrissey, ölüm tehdidi nedeniyle ABD konserlerini iptal etti

İngiliz şarkıcı Morrissey, ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle ABD’deki iki konserini iptal etti. Geçtiğimiz hafta, 26 yaşındaki bir kişi, bir müzik festivalinde Morrissey’i öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

TEHDİT SOSYAL MEDYADAN YAPILDI

Kanada medyası, söz konusu kişinin sosyal medya platformu Bluesky üzerinden şunları paylaştığını aktardı:

“Steven Patrick Morrissey, gelecek hafta 12 Eylül 2025 akşamı saat 21.00 civarında Ottawa’daki TD Place’de sahne aldığında, mekanda izleyiciler arasında olacağım ve yasa dışı yollarla edindiğim çok büyük bir silahla seni vurup öldürmeye çalışacağım.”

Morrissey, Kanada’daki konserini planlandığı şekilde gerçekleştirdi ancak Massachusetts ve Connecticut’taki iki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDENİYLE İPTAL

Ünlü şarkıcının resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Son günlerde Morrissey’in hayatına yönelik ciddi bir tehdit söz konusu. Hem sanatçının hem de seyircilerin güvenliği için üst düzey tedbir amacıyla, bu akşam Foxwoods’da verilecek konser iptal edildi. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Daha sonra Boston konserinin de iptal edildiği duyuruldu.

TURNE PLANLARI DEVAM EDİYOR

Halihazırda dünya turnesi kapsamında sahne alan Morrissey’in, ekim sonuna kadar ABD genelinde planlanan konserleri bulunuyor. Ünlü şarkıcı, 31 Ekim’de Meksika’da izleyici karşısına çıktıktan sonra Güney Amerika turnesine başlayacak.