Murat Dalkılıç'tan haber var: 13'üncü ameliyat sonrası bandajlar çıktı!

Uzun süredir burun kemiklerindeki yapısal bozukluk ve sonrasında gelişen komplikasyonlarla mücadele eden ünlü popçu Murat Dalkılıç, sağlık durumuyla ilgili beklenen müjdeyi verdi. Geçtiğimiz 3 Mart'ta 13'üncü kez bıçak altına yatan sanatçı, iyileşme sürecinde önemli bir eşiği atlatarak bandajlarından kurtuldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaşan Dalkılıç, doktorundan gelen olumlu haberlerle moral bulduğunu ifade ederek, "Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" dedi.





"HAYATIMIN EN ZOR ZAMANLARI BAŞLADI"

Dalkılıç, yıllardır süren ve adeta bir tıp mücadelesine dönen sürecin perde arkasını ilk kez bu kadar net özetledi. Hastalığının sadece estetik bir kaygı olmadığını vurgulayan ünlü şarkıcı, yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı:

"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. İlk operasyonlarda doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. İşte o an hayatımın en zor zamanları başladı. Vücudumun farklı yerlerinden dokular alınıp sürekli burnuma eklendi."

İYİLEŞMENİN ŞİFRESİNİ DİYETTE BULDU

Hücre yenilenmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını ve yaralarının bir türlü kapanmadığını belirten Dalkılıç, sorunun kaynağının beslenme alışkanlıkları olduğunu keşfettiğini söyledi. İyileşme sürecini hızlandırmak için radikal kararlar alan sanatçı; tatlı, alkol, sigara ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını açıkladı.