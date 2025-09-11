Mustafa Sandal’dan İzmir konserindeki sözleri için özür

Mustafa Sandal, 5 Eylül’de İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında verdiği konserde reji görevlisine söylediği sözler nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Konser sırasında sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren görevliye “Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin” demesi tepki çekmişti.

Ünlü şarkıcı, önceki akşam Bursa’daki konserinde bu olayla ilgili açıklama yaparak özür diledi.

Sandal, “Yaklaşık üç binden fazla konser oldu. Orkestrama, ekibime, teknik ekibe olan ağabeyliğimi herkes çok iyi bilir. Biz de insanız, bazen canımız sıkılabiliyor. İlk defa İzmir’de genç teknik ekipten arkadaşım Batuhan’a denk geldi. Ben yakışmayacak bir şey söyledim, gönlünü kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada. Hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

TETSED: “BU YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ”

Olay sonrası Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) de yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 Eylül’de İzmir’de düzenlenen Çim Konserleri’nde sahne alan sanatçı Mustafa Sandal’ın, görevini layıkıyla yerine getiren sahne emekçisine ‘geri zekalı’ diyerek hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Sanatçıyı takip etmekle yükümlü olan ‘takip spot’ ışığını ‘seyirciye çevir’ şeklinde yönlendirmeye çalışmak, bu emeği hiçe saymakla kalmayıp temel bir teknik bilgiden uzak olunduğunu göstermektedir. Bir sanatçının kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.”