Mustafa Sandal’ın sahnedeki sözleri tepki çekti: 'Geri zekalı mısın?'

Mustafa Sandal, 5 Eylül’de İzmir’de düzenlenen Çim Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Konser sırasında sahnedeki ekranda kendisini sürekli takip eden görevliye dönerek, “Oğlum, biraz takip. Geri zekalı mısın? Sürekli bendesin” sözleriyle tepki gösterdi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve Sandal’a büyük tepki yağdı.

Yaşananların ardından Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği (TETSED) yazılı bir açıklama yaparak sanatçının tavrını kınadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5 Eylül’de İzmir’de düzenlenen Çim Konserleri’nde sahne alan sanatçı Mustafa Sandal’ın, görevini layıkıyla yerine getiren sahne emekçisine ‘geri zekalı’ diyerek hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Etkinlik sektörünün görünmeyen kahramanları olan ışık, ses, dekor ve sahne çalışanları; sanatçıların sahnede parlamasını mümkün kılan emekçilerdir. Bir sanatçının, kendisini görünür kılan emeğin sahibi bir sahne görevlisine hakaret etmesi asla kabul edilemez. Bu yaklaşım, sadece ilgili kişiye değil, tüm sahne emekçilerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.”

TETSED, tüm sanatçıları sahne arkasındaki emekçilere saygı göstermeye davet ederek, Sandal’ın tutumunu sert bir dille eleştirdi.