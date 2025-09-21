Mustafa Sandal-Lvbel C5 tartışması yeniden alevlendi!

Ünlü popçu Mustafa Sandal ile rapçi Lvbel C5 arasında temmuz ayında başlayan polemik giderek alevleniyor.

Sandal, Harbiye konseri öncesinde Lvbel C5’in “Hav Hav Hav” adlı şarkısına gönderme yaparak, “Bir ara ‘Miyav Miyav’ diye bir şarkı yapmayı düşündüm. Sonra kendime ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim. İçime sinmedi” sözleriyle dikkat çekmişti.

Bu açıklamaya karşılık Lvbel C5, “Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Premium üyesiyse açsın Spotify’ı, dinleyenlere baksın. Yoksa ben verebilirim ama ona şarkı vermem” diyerek yanıt vermişti.

Tartışmalar üzerine Mustafa Sandal, sosyal medya platformu X üzerinden genç rapçiye seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili kardeşim; sağ olsunlar, halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. 'Tıklansın' diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla 'Aşkına Destan'ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim.”

Bu açıklamanın ardından ikili arasındaki gerginliğin sona erdiği düşünülürken, Lvbel C5 konuk olduğu bir programda Sandal’a yönelik sözlerini sertleştirdi.

Rapçi, “Bana gelmiş laf atıyorsun, sana cevap verince ben laf atmışım gibi köpürüyorsun. Sonra laflarını yiyip, mesaj atarlar sosyal medya hesaplarından. Bitti onların devri. ‘Onun arabası var, güzel mi güzel’ diye şarkı yapıyorsun. ‘Onlar arkandan havlarlar’ diyen birine laf ediyorsun. Eskiler ‘turşu’ olduğu için deliriyor şu an. Eskisin, defol” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal ise dün akşamki Antalya konserinden görüntülerini paylaşarak genç rapçiye yeniden göndermede bulundu. Sandal, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Maalesef ruhu yok, onun için hiç mi hiç şansı yok! Bu sezon üst üste 21’inci sold out konserimiz Antalya’dan selamlar!”