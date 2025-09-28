Nejat İşler ile magazin muhabiri arasında gerginlik: Tepki gösterince kafa attı!

Oyuncu Nejat İşler, İstanbul’da bir mekândan çıkarken bir magazin muhabirinin ısrarlı sorularına maruz kaldı. Röportaj vermek istemediğini belirtmesine rağmen muhabir Tarık Eker’in sorularını sürdürmesi gerginliğe neden oldu.

İşler, defalarca uyarıda bulunarak “Gitsenize ne olur, beni bıraksanıza” diyerek tepki gösterdi. Ancak muhabirin ısrarcı tutumunu sürdürmesi üzerine tartışma büyüdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Nejat İşler’in sözlü tepkisine karşılık veren muhabirin ünlü oyuncuya kafa attığı görüldü. Görüntülerde muhabirin kafasının İşler’in çenesine değdiği anlar dikkat çekti.

Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı muhabirin tavrını “taciz” olarak nitelendirdi. “Alkollü olduğu belli olan birine ısrarla mikrofon uzatmak doğru değil” yorumları öne çıktı.

Tarafların birbirinden şikâyetçi olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.