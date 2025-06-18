Nihal Candan 25 kiloya düştü, yoğun bakıma alındı! Ailesi vasilik başvurusu yaptı

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, sağlık durumundaki ciddi bozulma nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süre önce anoreksiya nevroza teşhisiyle cezaevinden tahliye edilen genç kadın, tedaviye rağmen hızla kilo kaybetti. 29 kiloyla hastaneye kaldırılan Candan, 25 kiloya kadar düştü.

ANOREKSİYA TEŞHİSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 5,5 ay cezaevinde kalan Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Anoreksiya nevroza tanısı konan Candan, uzun süredir yemek yemeyi reddediyor ve artık hiçbir besin tüketemeyecek duruma geldi.

HASTANE ODASINDA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Zor günler geçiren Candan’ı, annesi, kardeşi Bahar Candan ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Hastane odasında doğum gününü kutlayan ailesi ve dostları, genç kadına bir şeyler yedirmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen sağlık durumu daha da kötüleşti.





YOĞUN BAKIM TEDAVİSİNİ REDDETTİ, SONUNDA KABUL ETTİ

Yeterli besin alamadığı için vücut direnci giderek düşen Candan, başta yoğun bakım tedavisini de reddetti. Ancak ailesinin ve yakın çevresinin ısrarı üzerine tedaviyi kabul etti. Organ yetmezliği belirtileri gösteren Candan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

AİLESİ VASİLİK BAŞVURUSU YAPTI

Candan’ın hızla kötüleşen sağlık durumu nedeniyle ailesi harekete geçti. Anne Umut Candan’ın vasi olarak atanması için Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Aile, genç kadının kendi rızası olmadan da tedavi edilebilmesi amacıyla yasal süreç başlattı.