Nihal Candan'ın annesinden sert tepki: 'Bahar'ı da öldürmeye çalışmayın!'

Dolandırıcılık şebekesine üye olma suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevindeyken anoreksiya nevroza hastalığına yakalandıktan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaklaşık 1 ay önce 23 kiloya düşerek hayatını kaybetmişti. Kızının acısını yaşayan anne Umut Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu.

Ablasının ölümünün ardından denizde görüntülenen Bahar Candan’a yönelen eleştirilere tepki gösteren anne, şunları yazdı:

“Nihal’i öldürdünüz, Bahar’ı da öldürmeye çalışmayın. Siz uzaktan gerçeği bilemezsiniz. Bahar'ı rahat bırakın.”

ESKİ DAMADA SERT SÖZLER

Acılı anne, Nihal’in eski eşi Faruk Çiçek’e de sert sözlerle yüklendi. Sosyal medya hesabından eski damadına yazdığı bir mesajı paylaşan Umut Candan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadının üzerine kadın koklayan adamda akıl var mıydı ki... Onu adam yerine koyup da dertlere düştün. Bin kere dedim ama gönlüne laf anlatamadım.”

Anne Candan’ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.