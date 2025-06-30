Nihal Candan'ın babası konuştu: 'Kızlarım şöhret dünyasına girince sapıttı'

Geçen hafta anoreksiya nevroza nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın babası Hakan Candan, yaşadığı büyük acının ardından sessizliğini bozdu. Sabah'a konuşan baba Candan, kızlarının şöhretle gelen değişimini ve kendi sorumluluğunu anlattı.

"KIZIMI ŞÖHRET DÜNYASINDAN KORUYAMADIM"

Nihal Candan’ın ölümünden sonra konuşan Hakan Candan, kızlarının şöhretle birlikte savrulduğunu dile getirerek, “Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı” ifadelerini kullandı. Candan, bu dünyaya ait olmadıkları halde kızlarının rol yapmak zorunda kaldığını ve bu durumun Nihal’i büyük bir yıkıma sürüklediğini söyledi.

"KENDİMİ ELEŞTİRİYORUM"

Çocuklarının yaşadığı hatalarda kendi sorumluluğunu da kabul eden Hakan Candan, “Çocuklarımın yaptığı hatalardan birinci sorumluluk onlarda ama ikinci sorumluluk bizde. Ahlaki değerleri yeterince veremedim, onları bu ortamdan koruyamadım. Başaramadım” dedi.

"NİHAL ROL YAPIYORDU, O GERÇEK KARAKTERİ DEĞİLDİ"

Candan, kızlarının şöhretle birlikte farklı bir kimliğe büründüğünü belirterek, “Kızım tanınır olmasaydı bunları yaşamayacaktı. Şöhret için oynadıkları roller, onların gerçek karakteri değildi. Yarışmalarda ve sosyal medyada gördükleriniz kurgu karakterlerdi. Bu kurgu, kızımı sersemletti ve sonunda gerçeklerle yüzleştiğinde yıkıldı” şeklinde konuştu.

"BAHAR’I DA KORUYACAĞIM"

Diğer kızı Bahar Candan’ı da şöhretin zararlarından korumak için elinden geleni yapacağını ifade eden Hakan Candan, “Bu olaydan sonra daha dikkatliyiz. Bahar’ı şöhret dünyasından uzak tutacağım, İstanbul’dan uzaklaştıracağım. Bu ortamdan korumak için ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.