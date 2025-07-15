Nihal Candan'ın yakın arkadaşı Özden Cerrahoğlu sessizliğini bozdu: 'Her şeyini sirke çevirdiler'

Kasım 2023’te dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadı. Anoreksiya nervoza teşhisi konulan Candan, durumu ağırlaşınca kısa süre önce tahliye edilmişti. Ancak tedavi sürecinde hızla kilo kaybeden genç isim, 21 Haziran’da 23 kiloya düşerek hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Candan için Levent’te cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte, Candan sevenlerinin gözyaşları arasında Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“HER ŞEYİNİ SİRKE ÇEVİRDİLER”

Candan'ın yakın arkadaşı Özden Cerrahoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında yaşananlara dair sessizliğini bozdu. Candan’ın son dönemine tanıklık eden Cerrahoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Fotoğrafını seçtik Nihal’in, tabutun önüne konulan fotoğrafını... Avukat olarak gitsin istedik, o onu istiyordu. Arkadaşımın her şeyini sirke çevirdiler, bütün her şeyi... Bazı şeylerin usulü, üslubu vardır. Ahlak bekçiliği yapmıyorum ama ben de oradaydım. Mikrofon uzattılar, sadece baktım çünkü ruh gibiydim zaten.”

Cenazede yaşananlara da değinen Cerrahoğlu, medyanın tutumunu sert dille eleştirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Kamera neredeyse oraya gidildi. İnsanlığı ve hayatı sorguluyorum. Tırnaklarını çıkarmak için biri geldi. Cenazenin ertesi günü aile evde bir şey yapacak durumda değildi, gerçekten acı içindelerdi. Helva yapmak için gittik, evde dua ettik.”