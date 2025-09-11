Nilperi Şahinkaya’nın paylaşımı endişe yarattı: 'Beni affedin'

Geçtiğimiz hafta annesi Meltem Vural’ı kaybeden oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın sosyal medya paylaşımı sevenlerini korkuttu.

“Kral Kaybederse” dizisinde Özlem karakterini canlandıran Şahinkaya, annesinin vefatının ardından yaptığı bir paylaşımda, annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafa yer vererek, “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” mesajını yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımını kısa süre içinde silmesi dikkat çekti.

İNTİHAR İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Şahinkaya’nın mesajını gören takipçileri büyük endişe yaşadı. “Nilperi Şahinkaya öldü mü?” ve “Nilperi Şahinkaya intihar mı etti?” gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Olayın ardından ünlü oyuncudan haber alınamadığı iddiaları da ortaya atıldı. Şahinkaya’dan ya da yakın çevresinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ANNE ACISIYLA SARSILDI

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural’ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu, acı haberi şu sözlerle paylaşmıştı:

“Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim.”