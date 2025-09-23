Nurgül Yeşilçay İstanbul’dan kaçtı, İzmir’de doğanın içinde ev yaptırdı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 17:38:00
İstanbul’un yoğunluğundan uzaklaşan Nurgül Yeşilçay, sevgilisiyle birlikte İzmir’e taşındı. Oyuncu, doğanın içinde inşa ettirdiği evin her detayına kendi dokunuşunu kattı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşarak İzmir’e yerleşti. Son olarak “Veda Mektubu” dizisinde rol alan Yeşilçay, doğanın içinde kendine özel bir ev yaptırdı.

İnşaat sürecinde ustaların başından ayrılmayan ve tüm detaylarla yakından ilgilenen 49 yaşındaki oyuncu, yaşadığı süreci Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Evinde her ayrıntının özenle düşünüldüğü dikkat çekiyor. Tek katlı yapının ilk tamamlanan bölümü mutfak oldu. Mutfakta tezgâh için siyah, oturma alanı için ise ahşap tonları tercih edildi.

Mutfakla iç içe tasarlanan geniş salon, devasa bir bahçeye açılıyor. Bahçede yüzme havuzu için özel bir bölüm ayrılırken, iç mekânda ısınmak için şömine tercih edildi. Duvarlar ise geometrik desenli karolarla süslenerek modern bir görünüm kazandı.

Evin dış cephesinde kullanılan hasır aydınlatmalar ve pencere kenarlarına eklenen mavi şeritler, yapıya Ege’ye özgü bir atmosfer kattı.

