Nursel Köse diziye veda etmişti: Uzak Şehir'de bir ayrılık daha!

Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan “Uzak Şehir”, önemli oyuncu ayrılıklarıyla gündemde. AyNa Yapım imzalı dizide yaşanan son gelişmeler, hem sektörde hem de izleyici cephesinde büyük yankı uyandırdı.

NURSEL KÖSE DİZİYE ERKEN VEDA ETTİ

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizide “Fikriye” karakterine hayat veren usta oyuncu Nursel Köse, geçtiğimiz günlerde diziden erken ayrıldı. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Köse'nin ani vedası izleyicileri derinden etkiledi.

Köse’nin ayrılığı sonrası yeni bir projeyle ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Kulislerde, deneyimli oyuncunun başka bir yapımla televizyon dünyasına kısa sürede geri dönebileceği konuşuluyor.

YUNUS ESKİ DE DİZİDEN AYRILIYOR

Diziden ayrılan bir diğer isim ise başarılı performansıyla beğeni toplayan Yunus Eski oldu. Sosyal medyada izleyicilerin ayrılığa tepkisi büyük olurken, “Keşke Mine gitseydi”, “Bu adam çok başarılıydı” ve “Dizideki açık ara en jön olacak yakışıklı ismiydi” gibi yorumlar dikkat çekti.

SEZON FİNALİ 28. BÖLÜMDE

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, “Uzak Şehir” dizisi 28. bölümde sezon finali yapacak. Final bölümünün çekimleri hafta içinde tamamlanacak. Seyircileri, sürpriz evlilikler ve şoke edici gelişmelerin yaşanacağı heyecan dolu bir sezon finali bekliyor.

Başarılı grafiğiyle dikkat çeken “Uzak Şehir”in yeni sezonda nasıl bir oyuncu kadrosuyla yola devam edeceği ise şimdiden merak konusu.