Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin 'Caroline'i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşlığına geçerek adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles, anne olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı.





2015 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile evlenen Elles, geçtiğimiz aylarda yedi aylık hamile olduğunu açıklamış ve dördüncü çocuğunu beklediğini duyurmuştu. Bebeğinin erkek olacağını da sevenleriyle paylaşan oyuncu, beklenen haberi sosyal medya hesabından verdi.

Elles, oğlunu dünyaya getirdiğini açıklayarak bebeğine Leon Mirza adını verdiklerini duyurdu. Oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz.”

Ünlü oyuncunun Milat, Melodi ve Tiara adında üç çocuğu daha bulunuyor.