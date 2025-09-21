Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin 'Caroline'i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin 'Caroline'i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu

21.09.2025 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin 'Caroline'i Wilma Elles dördüncü kez anne oldu

Oyuncu Wilma Elles, dördüncü çocuğunu kucağına aldı. Minik oğluna Leon Mirza adını veren Elles, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşlığına geçerek adını Mücella Elles olarak değiştiren Alman oyuncu Wilma Elles, anne olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadı.

Image

2015 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile evlenen Elles, geçtiğimiz aylarda yedi aylık hamile olduğunu açıklamış ve dördüncü çocuğunu beklediğini duyurmuştu. Bebeğinin erkek olacağını da sevenleriyle paylaşan oyuncu, beklenen haberi sosyal medya hesabından verdi.

Image

Elles, oğlunu dünyaya getirdiğini açıklayarak bebeğine Leon Mirza adını verdiklerini duyurdu. Oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Allah'a şükür, seni sağ salim kucağımıza aldık. Her şey güzel geçti, daha çok şükredemezdim. 24 saat sonra hastaneden ayrılabildik. Leon Mirza bize emanet. Oğlum, seninle kavuştuk. Bizim için en büyük nimetsin. Seni çok seviyoruz. Milat, Melodi ve Tiara’ya kardeş oldun. Bebek isteyen herkese nasip olsun. Hepinize sevgilerimizi iletiyoruz.”

Image

Ünlü oyuncunun Milat, Melodi ve Tiara adında üç çocuğu daha bulunuyor.

İlgili Konular: #Wilma Elles #öyle bir geçer zaman ki