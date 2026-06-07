Ozan Güven'den yeni açıklama: 'Artık asansöre bile kadınla binmiyorum'

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncu Ozan Güven, uzun süren derin sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gittiği bir eğlence mekanında bir grup kadının sert protestosuyla karşılaşan ve mekandan ayrılmak zorunda kalan Güven, katıldığı televizyon programında hakkındaki iddialara, dava sürecine ve toplumsal tepkilere yanıt verdi.

A Para ekranlarında yayınlanan "Biz Bize" programına konuk olan ünlü oyuncu, 5.5 yıldır süren yargı süreci boyunca neden sustuğunu ve neler yaşadığını anlattı.

"KONUŞMANIN DA SUSMANIN DA ZOR OLDUĞU 5.5 SENE GEÇTİ"

Kamuoyunda oluşan büyük tepkiye rağmen uzun süre sessiz kalmayı tercih etmesinin nedenini adalete olan inancına bağlayan Ozan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Bana neden sustun diyorlar? Adalet var, hukuk var, gizlilik kararı var. Çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirdim. Ama adalete olan güvenimden sustum. Mahkemenin 5.5 sene süreceğini bilmiyordum. Bu 5.5 sene, konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir dönemdi. 6 sene benden çok şey götürdü, beni kahretti."





"BÜTÜN KADINLAR MELEK, ERKEKLER ŞEYTAN MI?"

Kadıköy'de uğradığı protestoya ve kendisine yönelik "şiddet faili" etiketine tepki gösteren ünlü oyuncu, Türkiye'deki genel şiddet sarmalının faturasının kendisine kesilmek istendiğini iddia etti. Toplumdaki "kadının beyanı esastır" ilkesini eleştiren Güven, çarpıcı bir savunma yaptı:

"Türkiye’de şiddetin sorumlusu benmişim gibi göstermek biraz vicdansızlık. Dava dosyasına bakabilirsiniz, benim alnım ak. Kadın konusunda pozitif ayrımcılığa yüzde yüz katılıyorum. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı, çocuklarımızı korumak zorundayız ama münferit birkaç cani, ruh hastası, sapkın adamla aynı kefeye konmak canımı yakıyor. Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Sizin erkek çocuğunuzun başına da böyle bir hikâye gelebilir. Ben artık asansöre bir kadınla binmiyorum, yalnız başıma biniyorum. Kadının beyanı esastır ama hangi kadının beyanı? Yani dünyadaki bütün kadınlar melek, bütün erkekler şeytan mı?"

"5 DAVANIN 4'ÜNDEN BERAAT ETTİM, ABAJUR SİLAH SAYILDI"

Deniz Bulutsuz ile yaşadığı kavganın perde arkasına dair teknik detaylar da veren Ozan Güven, hakkındaki birçok ağır suçlamadan aklandığını sadece "abajur" nedeniyle ceza aldığını belirterek, "Hürriyetini engellediğim, telefonunu alıp gasp ettiğim konusundan beraat ettim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu, tuttum kaydı o bir yerini çizdi. Abajur silah sayıldı, silahla adam yaralamaktan hüküm giydim" dedi.

"BENİ RAHAT BIRAKIN, OYUNLARIM İPTAL OLDU"

Meseleleri halletme yönteminin asla şiddet olmadığını, hayatı boyunca uzun süreli ilişkiler yaşadığını belirten oyuncu, her şiddet haberinde kendi fotoğrafının kullanılmasından hicap duyduğunu söyledi ve ekledi: "Ünlü olmasaydım bunları yaşamazdım, beni rahat bırakın."

Öte yandan yaşanan bu gerilimli sürecin Ozan Güven'in meslek hayatına yansıması da ağır oldu. Güven, başrolünde yer aldığı ‘O.M.G’ isimli tiyatro oyununun Antalya, Ankara ve İzmir turnelerinin "mücbir sebeplerden" ötürü iptal edildiğini duyurdu. Seyircilerinden özür dileyen oyuncu, sezonun son oyununun 19 Haziran Cuma akşamı Baba Sahne'de oynanacağını açıkladı.