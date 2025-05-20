Özcan Deniz’den ağabeyi Ercan Deniz'e sert sözler: 'Bedelini ağır ödersin!'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı polemik devam ediyor.

Özcan Deniz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla 'X' ve 'YouTube' adreslerinin elinden alındığını duyurmuştu. Ağabeyi de Özcan Deniz'e dava açtığını açıklamıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı.

'Gel Konuşalım' programına bağlanan Ercan Deniz, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Aslında hiç yapmayacağım dediğim şey bu. Özcan bey, sürekli kendi sayfasından bir şey yayınlıyor. Ben ikaz etmiştim yayınlamama diye. Ailemizin en küçüğü 45 yaşında. Sürekli televizyonlarda Özcan Deniz ailesine baktı. Bakın Özcan Deniz'in hesabına ailesinden kime para gönderiyormuş? Ben kendime bakabilecek bir insanım. Bu demek değildir ki Özcan Deniz bana bakıyor, çocuklarıma bakıyor. Kimsenin gelip Özcan'dan para istediği de yok. Özcan bey evlendiğinde sonuna kadar yanındaydım. 19 yaşında Almanya'ya gitti, 25 yaşında geldi. O zamana kadar aileye kim bakıyordu peki? Özcan Deniz'in kazancının yüzde 15'ini almış olsam benim servetim olmuş olurdu. Özcan Deniz'in hep menajeri vardı. Ben ağabeyi olarak destek oluyordum. Evlendikten sonra Samar'ın Özcan'ın yanında yaptırım gücü yoktur. Samar etkin biri değil, onu dikkate bile almıyorum. Şirketler kız kardeşimin üzerindeydi. Ben Özcan Bey için doğru olanı yapmaya gayret gösteriyorum. Bir anda 150 milyonumu ağabeyim çaldı diye konuşmaya başladı."





KALP SPAZMI GEÇİRDİ





Özcan Deniz, geçtiğimiz haflarda annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Özcan Deniz, hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez Azerbaycan’da görüntülenmişti. Konser vermek için Bakü'ye giden sanatçı, muhabirlerinin sağlık durumunu sorması üzerine, “Hiçbir sorunum yok, gayet iyiyim” yanıtını vermişti.









DOĞUM GÜNÜNDE İMALI PAYLAŞIM





Sosyal medyadan sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan ünlü isim, dün 53 yaşına girdi. Doğum gününü sosyal medyadan yazdığı bir mesajla kutlayan Deniz, gönderisinde eşi ve çocuğuyla birlikte yer aldığı kareye yer verdi.

Doğum günü paylaşımının hemen ardından ünlü isim, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu.

Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Deniz'in ağabeyiyle ilgili yazdıkları okuyanları şaşırttı.













"7 YAŞIMDAKİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT ETMİŞ BİR KARAKTERSİZSİN"





Ercan Deniz için sert ifadeler kullanan şarkıcı şu sözleri kullandı:





"Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana arslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin."



