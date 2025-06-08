Özcan Deniz'den bayramda sürpriz düet: Mert Demir sahneye konuk oldu

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, özel hayatının yanı sıra sahne performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Kurban Bayramı’nın ikinci günü İstanbul Sarıyer’de bir mekânda sahne aldı.

MERT DEMİR SÜRPRİZİ

Deniz, konser sırasında yaptığı sürprizle hayranlarını şaşırttı. Pop müziğin son dönemdeki başarılı isimlerinden Mert Demir, Özcan Deniz’in sahnesine konuk oldu. İkili, sahnede birlikte “Dön Desem” şarkısını seslendirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özcan Deniz ve Mert Demir’in sahnede gerçekleştirdiği düet, konsere katılanlar tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin performansı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MERT DEMİR'İN YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, uzun süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir de, kısa bir süre önce imajında yaptığı değişiklikle dikkat çekmişti. Saçlarını kestiren ve bıyık bırakan şarkıcının yeni tarzı da hayranları tarafından konuşulmaya devam ediyor.