Özcan Deniz’in yeni imajı gündem oldu: Şirin Baba'ya benzetilince kızdı!

Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, bu kez değişen imajıyla konuşuluyor. Beyaz sakallı haliyle sahnelere dönen sanatçı, kendisine yöneltilen “Şirin Baba” benzetmesine sitem etti.

Cahide’de sahne alan Deniz, bir seyircinin “Sakalını kes” sözleri üzerine rol aldığı “Son Yemek” filmine atıf yaparak, “Kes diyorsun ama film çekiyorum. Onun için sakal var. Ben de çok mutlu değilim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada sakallı görüntüsünün “Şirin Baba” karakterine benzetilmesine de tepki gösteren Deniz, “Arkadaşlar, elin yabancısı sakal bıraktığında çok karizmatik buluyorsunuz. Ne oluyor ya! Kendi sanatçınıza böyle davranmayın. Şirin Baba’yı da ayrıca seviyoruz” dedi.