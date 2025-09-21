Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özge Özpirinçci, babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Özge Özpirinçci, babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

21.09.2025 12:52:00
Özge Özpirinçci, babasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Oyuncu Özge Özpirinçci, katıldığı programda ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babasından söz ederken gözyaşlarına boğuldu. Ünlü oyuncu yakında yeni dizisi ‘Sakıncalı’ ile seyirci karşısına çıkacak.

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, bu sezonun ilk Türk konuğu olarak katıldığı programda duygu dolu anlar yaşadı.

Özpirinçci, ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı.

Image

O anlar, programın tanıtım videosunda da yer aldı ve “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu programın önümüzdeki günlerde ekranlarda yayınlanacağı açıklandı.

Image

YENİ DİZİSİYLE EKRANA DÖNÜYOR

39 yaşındaki ünlü oyuncu, son olarak Sandık Kokusu dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Özpirinçci, bu sezon ise Sakıncalı dizisinde rol alacak. Oyuncu, daha önce “İlk ve Son” dizisinde birlikte çalıştığı Salih Bademci ile yeniden başrolü paylaşacak.

 

