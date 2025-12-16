Pamela Anderson, Liam Neeson ile aşk yaşadıklarını doğruladı

Pamela Anderson ile “Çıplak Silah” (The Naked Gun) filmindeki rol arkadaşı Liam Neeson arasında aşk yaşandığına dair iddialar doğrulandı. Anderson, People Dergisi’ne verdiği röportajda, Neeson ile kısa süreli bir romantik ilişki yaşadıklarını ilk kez açıkladı.

Ünlü oyuncu, “İlla bilmeniz gerekiyorsa, Liam ve ben kısa bir süre romantik bir ilişki yaşadık. Ancak bu, filmin çekimleri bittikten sonra oldu” ifadelerini kullandı. Anderson, ilişkinin gizli yaşanmadığını ve Neeson’ın New York’un kuzeyindeki evinde samimi bir hafta geçirdiklerini belirtti. “Kendi odam vardı. Asistanlarımız da geldi. Hatta ailemiz bile uğradı” diyen Anderson, sürecin doğal ve rahat geçtiğini vurguladı.





Pamela Anderson, birlikte küçük bir Fransız restoranında akşam yemeğine çıktıklarını ve Liam Neeson’ın kendisini esprili bir şekilde “Geleceğin Bayan Neeson” olarak tanıttığını da anlattı. İkili hakkında yapılan “reklam ilişkisi” yorumlarına ise güldüğünü söyleyen Anderson, “Bu bir reklam hilesi mi? Hayır, bu gerçek. Gerçek duygularımız var. Liam’ı çok seviyorum ama dürüst olmak gerekirse çok daha iyi arkadaşız” dedi.

Pamela Anderson ile Liam Neeson arasındaki yakınlaşma iddiaları, yaz aylarında “Çıplak Silah” filminin tanıtımı sırasında kameralar önünde sergiledikleri samimi tavırlar sonrası gündeme gelmişti.

Öte yandan Liam Neeson’ın eşi, oyuncu Natasha Richardson, 2009 yılında geçirdiği kayak kazası sonucu 45 yaşında hayatını kaybetmişti. Pamela Anderson ise bugüne kadar beş evlilik yaptı; Tommy Lee, Kid Rock, Rick Salomon (iki kez) ve son olarak Dan Hayhurst ile evlilikler yaşayan Anderson, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.