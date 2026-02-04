Pelin Karahan’dan sert eleştiri: 'Toplum olarak çok görgüsüzleştik'

Ekranların sevilen yüzü Pelin Karahan, Bloomberg HT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya kullanımından annelik deneyimlerine kadar pek çok konuya değinen Karahan, günümüz toplumuna ve ekonomik şartlara dair eleştirel bir bakış açısı sundu.

"MUTLULUĞUMU PAYLAŞMAYA ÇEKİNİYORDUM"

Sosyal medyadaki "mükemmel hayat" paylaşımlarına dair mesafeli duruşunu anlatan Karahan, bir dönem paylaşımlarından çekindiğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Birileri mutsuzken ben huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum. Ancak takipçilerimden motivasyon aldıklarına dair mesajlar gelince paylaşmaya başladım. Yine de tadında bırakmak lazım; görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Maalesef toplum olarak çok görgüsüzleştik" dedi.

"PAHALI MI UCUZ MU KARIŞTIRDIK"

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma ve değişen fiyat dengelerine de değinen Karahan, şaşkınlığını gizleyemedi. Fiyat algısının tamamen kaybolduğunu vurgulayan oyuncu, "Bir şey pahalı mı, yoksa ucuz mu artık ben bile anlayamıyorum" ifadelerini kullanarak hayat pahalılığına gönderme yaptı.

"ANNELER KENDİNİ SORGULAMASIN"

Çocukları Ali Demir ve Can Eyüp ile olan ilişkisinden bahseden Pelin Karahan, annelik üzerindeki toplumsal baskıya dair önemli bir mesaj verdi:

"Çocuklarım yaptığım yemeği beğenmeyebilir, gerekirse aç kalsınlar. Bunu kişiselleştirmemeliyiz. 'Yemeği beğenmedi, acaba ben yetersiz miyim?' diye kendimizi sorguluyoruz. Beğenmeyebilir, o bir çocuk."

Kendi çocukluğu ile çocuklarının imkanlarını kıyaslayan Karahan, hayatın getirdiği değişimleri şu sözlerle özetledi:



"Ben kayağa 39 yaşında başlayabildim, oğlum ise 6 yaşında başladı. Bizim dönemimizde böyle imkanlarımız yoktu çünkü pahalı bir spor. Çocuğumun bu imkana sahip olmasından mutluluk duyuyorum; benden çok daha şanslı dünyaya geldiler."

Geçmişte kendini "korkak" sandığını ancak tiyatro sahnesine çıktıktan sonra ne kadar cesur olduğunu fark ettiğini belirten Karahan, "Yüzlerce kişinin önünde canlı performans sergiliyorum. Bu başkalarının kolay kolay yapamayacağı bir cesaret işi" diyerek sözlerini noktaladı.