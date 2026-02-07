Peltz-Beckham çiftinden radikal karar: Evlat edinecekler!

Dünyanın en gözde çiftlerinden Victoria ve David Beckham ile oğulları Brooklyn Beckham arasındaki gerilim durulmuyor. 2022 yılında Nicola Peltz ile evlenen ve o günden bu yana ailesiyle mesafeli bir ilişki yürüten Brooklyn Beckham, yaptığı son hamlelerle ailesiyle olan tüm bağlarını kopardığını ilan etti.

"ARTIK KONTROL EDİLMİYORUM"



Ailesini evliliğini mahvetmeye çalışmakla ve hayatını manipüle etmekle suçlayan Brooklyn Beckham, sessizliğini bozarak sert açıklamalarda bulundu. "Yıllardır özel tutmaya çalıştım ama artık kendim için ayağa kalkıyorum" diyen Beckham, ailesiyle barışmaya niyetinin olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Eşim ve ben basın veya manipülasyonla şekillenen bir hayat istemiyoruz. Tek istediğimiz huzur, mahremiyet ve mutluluk."

BABASININ İZLERİNİ SİLDİRDİ



Gerilimin en somut göstergesi ise Brooklyn’in kolundaki dövme oldu. Babası David Beckham’a olan bağlılığını simgeleyen "Dad" (Baba) yazılı dövmesini kapattıran Brooklyn, bu hareketiyle sosyal medyada "Geri dönüşü olmayan yol" yorumlarına neden oldu.

HAYALİNDEKİ AİLE: EVLAT EDİNME PLANI



Ailesinden koptuktan sonra kendi yuvasına odaklanan çiftin gelecek planları da netleşmeye başladı. Çifte yakın kaynaklar, Brooklyn ve Nicola’nın kalabalık bir aile istediğini ve en az bir çocuğu evlat edinmeyi planladıklarını belirtti. Kendi sahip oldukları ayrıcalıklı imkanları, bu şansa sahip olmayan bir çocuğa sunmak isteyen çiftin bu kararda hemfikir olduğu vurgulandı.