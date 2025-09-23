Pınar Altuğ açıkladı: O haberlere erişim engeli!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, hakkında çıkan asılsız "öldü" haberlerine karşı açtığı hukuki mücadelede yeni gelişmeleri paylaştı.

Altuğ, söz konusu haberlere erişim ve yorum yasağı getirildiğini açıklayarak, “Şu anda erişim yasağı geldi hepsine. Hiçbir yerde haberi göremezsiniz. Yorum yasağı geldi. Şimdi tazminatı gelecek. Çok güzel olacak. O gelen parayı da ihtiyacı olan birine yollarız elbette” dedi.

Eşi Yağmur Atacan hakkında yöneltilen sorulara da yanıt veren Altuğ, hafta sonunu birlikte geçirdiklerini belirtti. Çekimleri nedeniyle kendisinin döndüğünü ifade eden oyuncu, “Eşim yarın gelecek” diye konuştu.