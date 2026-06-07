Reha Muhtar 'Cenazeme gelmesin' demişti... Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım!

Türk televizyon tarihinin en ikonik haber spikerlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde kalp yetmezliği teşhisi nedeniyle Muğla’da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar, geride çok konuşulan tartışmalar bıraktı.

İstanbul’daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı Yeniköy Mezarlığı’na defnedilen usta televizyoncunun vedasına, eski eşi Deniz Uğur ile olan geçmişteki husumeti ve çocuklarının cenazedeki tavırları damga vurdu.

VASİYET ORTAYA ÇIKTI: "CENAZEME GELMESİN"

Reha Muhtar'ın vefatının hemen ardından, geçmiş yıllarda sarf ettiği çarpıcı bir vasiyet magazin dünyasında yeniden gündeme taşındı. Muhtar'ın, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" şeklindeki kesin talimatı nedeniyle, eski eş Deniz Uğur 4 Haziran Perşembe günü düzenlenen cenaze törenine katılmama kararı aldı.

Törende Reha Muhtar'ın manevi kızı Ayşe Nazlı, gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı Seren Serengil ve Beşiktaş JK İkinci Başkanı Hakan Daltaban gibi isimler yer alırken, tüm gözler Muhtar'ın Deniz Uğur'dan olan ikizleri Mina ve Poyraz'a çevrildi.

TABUT BAŞINDAKİ HAREKETLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Cenaze namazı öncesinde babalarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında bekleyen ikizlerin son halleri ve sergiledikleri tavırlar kısa sürede sosyal medya platformlarında tartışma konusu oldu.

Görüntülerde Poyraz'ın kız kardeşi Mina'yı sık sık uyardığı görülürken, Mina'nın genel görüntüsü ve tavırları kullanıcılar tarafından binlerce kez yorumlandı. İkizlerin babalarının vedasındaki bu ilginç anları, törenin en çok konuşulan detayı haline geldi.

DENİZ UĞUR'DAN GÜNLER SONRA PAYLAŞIM: "KEM GÖZLERDEN ESİRGESİN"

Çocuklarının cenazedeki hareketlerinin ve görüntülerinin sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilip yorumlanmasının ardından, anne Deniz Uğur daha fazla sessiz kalamadı. Cenazeden günler sonra çocukları Mina ve Poyraz'ın birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesini kişisel sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, çocuklarına siper oldu.

Deniz Uğur, paylaştığı fotoğrafın altına şu manidar notu düştü:

"Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun."



