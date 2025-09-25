Rihanna ve ASAP Rocky’nin üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve partneri A$AP Rocky, üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çiftin yeni doğan kızlarına, babasının sahne ismine atıfta bulunarak “Rocki Irish Mayers” ismini verdikleri öğrenildi.

Rihanna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kızının 13 Eylül’de dünyaya geldiğini duyurdu. Paylaşımda, ünlü şarkıcının bebeğini kucağında tuttuğu bir fotoğraf ile pembe minyatür boks eldivenlerinin yer aldığı kare büyük ilgi gördü.

Rihanna ve A$AP Rocky’nin daha önce dünyaya gelen Riot ve RZA isimli iki erkek çocukları bulunuyor.

Ünlü sanatçı, üçüncü hamileliğini bu yıl düzenlenen Met Gala gecesinde kırmızı halıda duyurmuş, büyüyen karnını sergilediği özel tasarım kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti.