Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den kaza açıklaması

Şarkıcı Güllü (Gül Tut) hakkında son dönemde yayılan haberler, kamuoyunda bir kafa karışıklığına yol açtı. Bazı iddialarda ünlü sanatçının geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği öne sürülse de, asıl gelişmenin oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in geçirdiği bir kaza olduğu anlaşıldı.

"HABER BİRAZ RÖTARLI ÇIKMIŞ"

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Tuğberk Yağız Gülter, kaza yaptığına dair çıkan haberlerin doğru olduğunu teyit etti. Yaşadığı olayın üzerinden zaman geçtiğini ima eden Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi."

SÜRECİ KENDİ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYOR

Aktif olarak sosyal medya kullanmadığını belirten Gülter, bu süreci kendi içinde ve huzurla atlatmak istediğini dile getirdi. Kendisine ulaşmaya çalışan, mesaj atan ve dua eden herkese minnettar olduğunu söyleyen ünlü ismin oğlu, açıklamasını "Yarınların bugünlerden daha iyi olması dileklerim ile" sözleriyle noktaladı.