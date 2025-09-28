Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde önceki gece saat 01.28 sıralarında 6’ncı kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yüksekten düşme” kapsamında yürütülen soruşturmada, olay yeri inceleme ekiplerinin tespitleri dosyaya girdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, ekipler Güllü’nün düştüğü camın bulunduğu odadaki parkelerin çok kaygan olduğunu belirledi. Kısa süre önce sanatçının evine bakım yaptırdığı, parkelerin cilalandığı ve daire giriş kapısına şifreli kilit taktırdığı öğrenildi. Ayrıca Güllü’nün düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğu da tespit edildi.

TANIK İFADELERİ: “AYAĞI KAYDI, CAMDAN DÜŞTÜ”



Sanatçının kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşı Sultan’ın ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Sultan, olay anını şu sözlerle anlattı:

“Biz odamıza geçmiştik. Kısa bir süre sonra Güllü odamıza geldi, müzik açtı ve Roman havası oynamaya başladı. O sırada ayağı kaydı ve açık camdan düştü. Hemen evden çıkıp aşağı indik. İki-üç şişe şarap içmişti.”

Yetkililer, şu ana kadar olayın “intihar” ya da “cinayet” şüphesi taşıyacak bir bulguya rastlanmadığını, elde edilen tanık ifadeleri ve olay yerindeki tespitlerin birbiriyle örtüştüğünü aktardı.