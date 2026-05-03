Saygı1 gecesinde 'isim' krizi: Mustafa Sandal'dan açıklama geldi!

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Mustafa Sandal’ın 32 yıllık kariyerinin taçlandırıldığı 'Saygı1' konseri, müzik dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Oğuzhan Uğur tarafından organize edilen ve YouTube’da yayınlanmasıyla geniş kitlelere ulaşan gecede, genç şarkıcı Mela Bedel ile Mustafa Sandal arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAHNEDE 'İSİM' GERGİNLİĞİ

Gecede Sandal'ın sevilen eseri 'İki Tas Çorba'yı kendi tarzıyla yorumlayan Mela Bedel, performansının ardından mikrofonu alarak Sandal’a ismiyle ilgili bir sitemde bulundu. Bedel’in, "Mustafa Hocam, siz bana 'Melağ' mı dediniz yoksa 'Mela' mı? Doğrusu 'Mela' diye biliyorum da... Küstük mü?" sözleri üzerine Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'un yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

SANDAL DURUMU SAHNE ÜZERİNDE TOPARLADI

Sandal, genç meslektaşının bu çıkışını profesyonelce karşılayarak ismi doğru telaffuz ettiğini belirtti ve şarkı yorumuna dair övgü dolu sözler sarf etti. "Seninle özel olarak görüşeceğim, beni çok heyecanlandırdın" diyen Sandal, sahnedeki gergin havayı yumuşatmayı başardı.

"LİNCE VARAN YORUMLARI ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte Mela Bedel’e yönelik "saygısızlık" suçlamaları ve ağır eleştiriler artınca, Mustafa Sandal’dan beklenen açıklama geldi. Meslektaşına sahip çıkan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Mela Bedel'in bana saygısızlık yaptığına dair haberleri ve lince varan binlerce yorumu üzülerek öğrendim. Ben bu tavrı o anki heyecanına verdim ve durumu asla bir saygısızlık olarak görmedim. Lütfen siz de genç müzisyen kardeşimizin heyecanını mazur görün; aklınızda sadece şarkıya kattığı o güzel yorum kalsın. Böyle yetenekleri küstürmeyelim, kazanalım."

