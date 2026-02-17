Selçuk Yöntem'den yıllar sonra gelen yorum: 'Bihter' filmini beğendi mi?

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'nun televizyon uyarlamasında canlandırdığı "Adnan Ziyagil" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Selçuk Yöntem, eserin yeni film uyarlaması olan "Bihter" hakkında ilk kez konuştu. İzleyicilerin ve eleştirmenlerin ikiye bölündüğü yapım için Yöntem’in yorumu oldukça net oldu.

"BAŞARILI BULMADIM"

Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yöntem, Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum ve Osman Sonant’ın başrollerini paylaştığı filmle ilgili görüşlerini saklamadı. Yöntem, yapımı neden başarılı bulmadığına dair detaylara girmese de şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmakta yarar var. Ben beğenmedim."

YENİ UYARLAMA NEDEN TARTIŞILMIŞTI?

Dijital platformda yayınlanan "Bihter" filmi, özellikle fenomen dizinin sadık izleyici kitlesi tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Hikayenin 1920’li yılların atmosferine taşınması, karakter derinliklerinin diziye oranla zayıf kalması ve oyuncu seçimleri, yayınlandığı dönemde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasındaydı. Özellikle Osman Sonant’ın hayat verdiği yeni Adnan Ziyagil portresi, Selçuk Yöntem’in ikonikleşen performansıyla sıkça kıyaslanmıştı.