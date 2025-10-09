Selena Gomez'e böbreğini vermişti: Düğüne davet edilmeyen Francia Raisa sessizliğini bozdu!

Selena Gomez’in 27 Eylül’de sevgilisi Benny Blanco ile gerçekleştirdiği gizli düğünde dikkat çeken bir eksik, yakın dostu Francia Raisa olmuştu. 2017 yılında Gomez’e böbreğini vererek hayatını kurtaran Raisa’nın düğünde yer almaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve ikilinin arasının bozulup bozulmadığı merak konusu olmuştu.

Düğün, son derece gizli bir şekilde yapılmış, içeriye telefon sokmak yasaklanmıştı. İddiaya göre yalnızca yakın arkadaşı Taylor Swift’in telefon kullanmasına izin verilmişti. Magazin dünyasında uzun süre konuşulacak bu düğünde, Raisa’nın yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Hatta bazı iddialar, Gomez’in arkadaşını düğüne davet etmediği yönündeydi. Raisa ise aynı gün sosyal medya paylaşımlarıyla başka bir yerde olduğunu göstermişti.

Aradan geçen sürede sessizliğini bozan Raisa, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Evlendiğini biliyorum ve onun için mutluyum. Selena artık kendi hayatını yaşıyor, çoktan milyarder oldu. Başından beri bana bunun bir bağış olduğu söylendi. Kiliseye bağış yaptığınızda arayıp paramı ne yaptınız diye soramazsınız. Bu da öyle bir şeydi. Hayatta olduğum ve bir hayat kurtardığım için mutluyum.”

Raisa, sosyal medyada dolaşan “Selena Gomez’in sigara içtiği için öfkelendiği” yönündeki söylentilere de yanıt verdi:

“Sosyal medyada dönen çok fazla dedikodu var. Şu an bunu bana sorman bile saçmalık. Ben hiçbir şey söylemedim, konudan haberim bile yoktu. Bunlar dedikodudan ibaret. Kimse aramızda neler olup bittiğini gerçekten bilmiyor. Belki bir gün bu konuyu birlikte açıklarız.”