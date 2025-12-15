Selma Konak’tan Volkan Konak paylaşımı: 'Sensizlik büyük mesele'

31 Mart’ta hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Usta sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında yaşamını yitirmişti. Konak’ın ani vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açmıştı.

Eşinin ölümünün ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Selma Konak, Volkan Konak’ın şarkı söylediği anlara ait bir videoyu takipçileriyle paylaştı.





Paylaşımına, “Sensizlik büyük mesele Volkan’ım” notunu düşen Selma Konak’ın sözleri, hayranlarını duygulandırdı. Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşımın ardından sanatçının sevenleri Selma Konak’a destek mesajları göndererek acısını paylaştı.

Volkan ve Selma Konak çifti, 1992 yılında sade bir törenle dünyaevine girmiş ve sanat dünyasında örnek gösterilen evlilikler arasında yer almıştı. Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocukları bulunan çift, evliliklerinin 30’uncu yılına özel olarak 2023 yılında küçük bir kır düğünüyle nikâh tazelemişti.