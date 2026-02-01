Serdar Ortaç'tan itiraf gibi açıklamalar: 'Kadınlardan korkuyorum!'

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda hem sağlık durumu hem de özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Esra Ezmeci'nin sorularını yanıtlayan sanatçı, günlük yaşamını etkileyen sağlık sorunlarını ve neden yeniden evlenmek istemediğini anlattı.

"İLAÇLAR DENGEMİ BOZUYOR"

Yakın dostu Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz günlerde kıyılan nikahına şahitlik yapması beklenen ancak törene katılamayan Ortaç, olayın perde arkasını açıkladı. Uyuyakaldığı için nikahı kaçırdığını itiraf eden Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten uyuyakaldım. Kullandığım ağır ilaçlar nedeniyle maalesef uyku düzenim yok. Hastalığım yüzünden senede en az iki kez fiziksel olarak düşüş yaşıyorum. Bu süreçleri yönetmek kolay olmuyor."

"KADINLARI ANLAMAK ZOR"

Daha önce Chloe Loughnan ile yaptığı evlilikle uzun süre gündemde kalan Ortaç, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise net bir yanıt verdi. Kadınlarla iletişim kurmakta zorlandığını belirten sanatçı, evliliğe kapılarını kapattığını söyledi.

Ortaç, "Evlenmeyi düşünmüyorum. Kadınları anlamak gerçekten zor. Bazen aynaya bakıp 'Ben bu kıza ne yapmış olabilirim?' diye kendimi sorguluyorum. Ne yapsak küsüyorlar, bu yüzden kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün belki bir uygulamadan biriyle tanışabilirim" diyerek yalnızlığa daha sıcak baktığının sinyallerini verdi.

Hastalığının getirdiği zorluklara rağmen müzik çalışmalarına devam etmeye çalışan Serdar Ortaç'ın bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.