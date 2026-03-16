Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen itiraf: 'İçimde ukde kaldı'

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, bu kez özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Çocukluk yıllarından evliliğine, babalık hayalinden aile disiplinine kadar pek çok konuda konuşan Ortaç, geçmişine dair iç burkan bir gerçeği dile getirdi.

"BABAM SERTTİ, ÇOK DAYAĞINI YEDİM"

Babasının otoriter yapısının kendisini hayata hazırladığını savunan Serdar Ortaç, çocukluk yıllarını şu sözlerle anlattı: "Benim babam tam bir Osmanlı erkeğiydi. Çocuklarını çok severdi ama bize karşı sertti. Çok da dayağını yedim. Ancak iyi ki bize öyle davranmış, ne kadar haklı olduğunu şimdi idrak ediyorum."

OTORİTE TARTIŞMASI: "ÇOCUKLARA DİSİPLİN ŞART"

Günümüzdeki çocuk yetiştirme tarzlarına da değinen Ortaç, disiplinin başarıdaki rolüne vurgu yaptı. Ünlü şarkıcı, "Otoritesiz yetişen çocuklardan hiçbir şey olmaz" diyerek, kendi başarısının temelinde babasının bu sert ama eğitici tutumunun yattığını savundu.

"BABA OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2019 yılında yollarını ayıran Ortaç, en büyük pişmanlığının çocuk sahibi olamamak olduğunu itiraf etti. Hayatındaki eksikliği şu sözlerle özetledi: "Baba olmayı çok isterdim ama olmadı. Bu içimde hep bir ukde olarak kaldı."