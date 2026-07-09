Ses teli ameliyatı sonrası sahnelerden uzak kalmıştı: Jon Bon Jovi turneyle geri döndü

Dünyaca ünlü efsanevi rock grubu Bon Jovi'nin solisti Jon Bon Jovi, ses tellerinde meydana gelen hasar sebebiyle geçirdiği ameliyatın ardından dört yıllık zorlu bir aradan sonra yeniden ait olduğu yere, sahnelere döndü. 64 yaşındaki rock ikonu, grubuyla birlikte çıktığı ve büyük bir heyecanla beklenen "Forever Tour" adlı dünya turnesinin ilk konserini New York'un ikonik salonu Madison Square Garden'da gerçekleştirdi.

Sahne performansı sırasında hayranlarına iki saatten fazla süren müzik ziyafeti sunan Bon Jovi grubu, hafızalara kazınan 21 şarkılık geniş bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Uzun bir aranın ardından liderlerini yeniden mikrofon başında gören müzikseverler, sanatçıya sevgilerini ve minnettarlıklarını dile getiren dövizlerle salonu doldurdu.

"KALABALIĞIN COŞKUSUNU UNUTMUŞTUM"

Konser esnasında geçirdiği tıbbi operasyona esprili bir dille gönderme yapan ünlü vokalist, dinleyicilere "Eğer detone şarkı söyleseydim ne yapardınız?" sorusunu yöneltti. Gecenin ilerleyen dakikalarında yaşadığı mutluluğu ve duygusallığı gizleyemeyen Jon Bon Jovi, şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıldır bir kalabalığın coşkusunu duymamıştım ve bunun nasıl bir şey olduğunu hatırlayıp hatırlamayacağımı gerçekten bilmiyordum. Bu geri dönüş sürecinden dolayı son derece minnettarım ve çok duygulandım."

Daha önce verdiği röportajlarda yaşadığı sağlık krizinin ardından yeniden turneye çıkıp çıkamayacağı konusunda büyük bir belirsizlik yaşadığını itiraf eden usta sanatçı, geçtiğimiz haziran ayında People dergisine verdiği demeçte, "Tamamen iyileştim. Beklediğimden çok daha uzun sürdü ama doğru olan buydu. İnancımızı asla kaybetmedik" açıklamasında bulunmuştu.

PLAYBACK ÖNERİSİNE SERT YANIT: "OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAYI TERCİH EDERİM"

Omuriliğinde meydana gelen bir hasar nedeniyle ses tellerinden birinin işlevini yitirdiğini ve köreldiğini öğrendiğinde büyük bir şok yaşadığını belirten Jon Bon Jovi, hayatı boyunca sesine zarar verecek hiçbir aşırılığının olmadığını ve eğitimli bir vokalist olarak bu işe çok emek verdiğini aktardı.

Rahatsızlığı döneminde kendisine sahnede canlı performans yerine playback (önceden kaydedilmiş ses) yapması ya da otomatik ses düzeltme (auto-tune) teknolojilerini kullanması yönünde tavsiyeler geldiğini, ancak bunları kesin bir dille reddettiğini vurgulayan sanatçı, bu önerilere karşı gösterdiği net duruşu şu çarpıcı sözlerle özetlemişti: "Otoyolda bir otobüsün altında kalmayı tercih ederim."

New York'taki başarılı açılışın ardından Bon Jovi, temmuz ayı boyunca Madison Square Garden'da sekiz konser daha verecek. Dünyaca ünlü grup, ağustos ayı itibarıyla turne kapsamında İngiltere'deki hayranlarıyla buluşmak üzere Avrupa'ya geçecek.