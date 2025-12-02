Sıla’nın son hali takipçilerini şaşırttı: 'İrem Derici sandım'

Oyuncu İlker Kaleli ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sıla’nın son paylaşımları ise takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Kulisinde çekilen görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Sıla’nın belirgin şekilde kilo verdiği görüldü. Bunun yanı sıra yüzüne estetik müdahaleler yapıldığı iddiaları da gündeme geldi. Takipçileri, özellikle dudak dolgusu ve botoks yaptığını öne sürerek ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, Sıla’nın İrem Derici’ye benzediğini söyleyerek “İrem Derici sandım” yorumunu yaparken; bazıları ise “Eski Sıla nerede?” diyerek değişime tepki gösterdi.