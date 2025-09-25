Şimal’in eşi Necati Arıcı’dan ‘üzülmüyor’ iddialarına sert yanıt: 'Görelim delikanlılığınızı!'

Şarkıcı Şimal’in mayıs ayında hayatını kaybetmesinin ardından eşi Necati Arıcı, sık sık yaptığı paylaşımlarla sanatçıyı anmaya devam ediyor. Ancak Arıcı’nın gerçekte “üzülmediği” yönündeki iddialar üzerine ünlü isimden sert bir açıklama geldi.

Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İki günde bir Şimal’in fotoğrafını paylaşıyorum diye arkadan konuşanlar varmış. Rol yapıyormuşum, üzülmüyormuşum falan… Benim acımı ne tartacak teraziniz var ne de anlayacak kalbiniz. Bu yas bana ait, kime neyi göstereceğimi de ben bilirim. Arkamdan fısıldaşacağınıza yüzüme söyleyin de görelim delikanlılığınızı” ifadelerini kullandı.

Arıcı, ayrıca Şimal’i anmanın en doğal hakkı olduğunu vurgulayarak, “Şimal’i anmak bana düşer, gerisi de bana vız gelir. Benim üzüntüm size malzeme olduysa buyurun kullanın ama tadı kaçık olur haberiniz olsun” dedi.

ŞİMAL’İN HASTALIK SÜRECİ

2011 yılında müzik kariyerine başlayan Şimal, 2021’de meme kanserine yakalanmış ve tedavinin ardından hastalığı yendiğini açıklamıştı. Ancak 2024’te yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edilmiş, yaklaşık 8 saat süren bir beyin ameliyatı geçirmişti. 4 Mayıs 2025’te aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen 39 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ölüm haberini Necati Arıcı, “Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası’na defnedilecektir” sözleriyle duyurmuştu.

BİRLİKTE YAŞADIKLARI EVDEN TAŞINDI

Şimal’in vefatının ardından sık sık sanatçıyı anan paylaşımlar yapan Arıcı’nın, son olarak birlikte yaşadıkları evden taşındığı öğrenildi