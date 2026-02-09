Sosyal medyada gündem oldu: David Beckham, tandır ekmeği pişirdi!

Futbol dünyasının efsane isimlerinden, şimdilerde ise ABD ekibi Inter Miami’nin başkanlığını yürüten David Beckham, bir etkinlik kapsamında gittiği Katar’da ilgi odağı oldu. Ziyareti boyunca sadece resmi temaslarda bulunmayan Beckham, yerel kültüre ve mutfağa olan merakıyla da dikkat çekti.

"SANAT, KÜLTÜR VE YEMEK DOLU BİR HAFTA"



Seyahati boyunca sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan İngiliz yıldız, Katar turundan kareleri takipçileriyle paylaştı. Beckham, geçirdiği zamanı "Sanat, kültür, yemek ve futbol dolu harika bir hafta" sözleriyle nitelendirerek Katar’daki atmosferden etkilendiğini dile getirdi.





YEŞİL SAHALARDAN TANDIR BAŞINA



Beckham’ın gezisindeki en dikkat çekici anlar ise bir kebapçıda yaşandı. Kebap yediği restoranda mutfağa giren ünlü isim, tandır ekmeği pişirmek için kollarını sıvadı. Yeşil sahalardaki yeteneğini mutfağa taşıyan Beckham’ın, hamur açıp ekmek pişirdiği anlardaki profesyonel tavırları izleyenleri şaşırttı.





Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, sosyal medyada "Beckham her alanda yetenekli" yorumlarını beraberinde getirdi. Ünlü yıldızın paylaşımları, spor dünyasının yanı sıra gastronomi tutkunlarının da ilgisini çekti.