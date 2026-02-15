Sosyal medyadan paylaştı... Genç oyuncu Atakan Özkaya’nın baba özlemi

Sanat dünyasındaki yükselişini sürdüren ve son dönemde "Uzak Şehir" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Atakan Özkaya, kariyerindeki başarıları buruk bir sevinçle karşılıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, kalbine yenik düşen babası Mustafa Özkaya’nın vefatıyla sarsılmıştı. Hastanede verilen tüm tıbbi mücadeleye rağmen kurtarılamayan baba Özkaya, 23 Ağustos’ta Maltepe Merkez Camii’nden son yolculuğuna uğurlanmıştı.

SANAT DÜNYASI YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Mustafa Özkaya’nın cenaze törenine, Atakan Özkaya’nın meslektaşları ve sevenleri akın etmişti. Özellikle oyuncu Doğukan Güngör’ün acılı gününde dostunu yalnız bırakmadığı törenin ardından, naaşı Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilmişti. O günden bu yana babasına olan özlemini her fırsatta dile getiren Özkaya, bu kez takvimlerin 14 Şubat’ı gösterdiği günde yürekleri dağladı.

14 ŞUBAT’TA "SEVGİLİ" BABAYA MESAJ

Sevgi ve bağlılığın simgesi kabul edilen 14 Şubat’ta, sevgisini babasının hatırasına yönelten Atakan Özkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini hüzne boğdu. Babasının kaybıyla yaşadığı büyük boşluğu ve ona olan sarsılmaz bağını vurgulayan genç oyuncu, "en büyük sevgi" olarak nitelendirdiği baba figürüne selam gönderdi.



