Suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı... Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir’le boşanacaklarını duyurdu

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile yaptığı evliliğin sona erdiğini açıkladı. Gündeş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 1,5 yıl süren evliliklerinin fikir ayrılıkları nedeniyle sona erdiğini belirtti.

Gündeş paylaşımında, “Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Murat Özdemir, daha önce ‘Selahattin Yılmaz Suç Örgütü’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Gündeş, bu evlilikten önce 2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayırmıştı.