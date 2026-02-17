Taylor Swift konserini kana bulayacaktı: IŞİD militanına 20 yıl hapis istemi

Taylor Swift'in 2024 yılında Viyana'da gerçekleştirmeyi planladığı ve güvenlik gerekçesiyle iptal edilen üç konserine yönelik saldırı girişimi yargıya taşındı. Avusturya savcılığı, saldırının kilit ismi olan 21 yaşındaki Beran A. hakkında hazırladığı iddianameyi tamamlayarak "terörizm" suçlamasıyla dava açtı.

IŞİD'E BİAT VE "TATP" BOMBASI

Hazırlanan iddianamede, zanlının terör örgütü IŞİD'e bağlılık yemini ettiği ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden aktif bir şekilde örgüt propagandası yürüttüğü belgelendi. En dikkat çekici detay ise Beran A.'nın, terör örgütlerinin sıkça başvurduğu ve yapımı oldukça riskli olan triaseton triperoksit (TATP) tipi parça tesirli bomba üretmekte kısmen başarılı olması oldu. Ayrıca zanlının yurt dışından yasa dışı yollarla ateşli silah temin etmeye çalıştığı da kayıtlara geçti.

KAN DONDURAN İSTANBUL AYRINTISI

Avusturya basınında geniş yer bulan davanın dosyasına göre, Beran A.'nın karanlık planları sadece Viyana ile sınırlı değil. İddianamede, zanlının İstanbul ve Dubai gibi büyük metropollerde de benzer kanlı eylemler gerçekleştirmek için planlar yaptığı, ancak bu girişimlerin eyleme dökülmeden engellendiği öne sürüldü.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Viyana yakınlarındaki Wiener Neustadt kentinde görülmesi beklenen davada, zanlı "terör örgütü üyeliği" ve "patlayıcı madde hazırlığı" suçlarından yargılanacak. Suçlu bulunması halinde Beran A.'nın 20 yıla kadar hapis cezası alması öngörülüyor. Milyonlarca hayranı olan Swift'in Viyana konserlerinin iptali, o dönem dünya müzik endüstrisinde büyük yankı uyandırmış ve güvenlik önlemleri tartışmaya açılmıştı.