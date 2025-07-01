Tek tek saydı: Khloe Kardashian'ın estetik listesi sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde hakkında çıkan estetik operasyon iddialarıyla gündeme gelen Khloe Kardashian, sosyal medyada yaptığı açıklamayla spekülasyonlara netlik getirdi. Burun estetiğinden botoksa, lazer uygulamalardan özel yüz bakımlarına kadar geçirdiği işlemleri açıkça paylaşan ünlü isim, "Ne yaptırdıysam gizlemedim" diyerek iddiaları doğruladı. Ancak yüz ve boyun germe operasyonu iddialarını yalanladı.

ESTETİK DOKTORUNUN İDDİALARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Estetik doktoru Dr. Jonny Betteridge’in sosyal medyada viral olan videosunda Khloe Kardashian’ın yüz ve boyun bölgesinde şakak kaldırma, üst göz kapağı operasyonu, yüz ve boyun germe ile çene implantı gibi cerrahi müdahaleler geçirdiği öne sürülmüştü. Bu iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı.





KHLOE KARDASHIAN’DAN DETAYLI AÇIKLAMA

41 yaşındaki Kardashian, TikTok üzerinden yaptığı açıklamada, burun estetiği olduğunu doğruladı. Ayrıca saç çizgisi ve vücudunun çeşitli bölgelerinde lazer epilasyon uygulamaları yaptırdığını belirtti. Enjeksiyonlar konusunda ise botoks yaptırdığını kabul eden Khloe, 2022 yılında yüzünden alınan cilt tümörünün ardından yanak bölgesine Sculptra dolgusu uygulandığını söyledi.

YÜZ VE BOYUN GERME OPERASYONU İDDİALARINI YALANLADI

Ünlü isim, yüz ve boyun germe operasyonu geçirmediğini ancak bu bölgelerde kolajen uyarıcı bebek ipleri kullandığını açıkladı. Cilt sıkılaştırmak için ultrason teknolojisine dayalı Sofwave lazer tedavisi ve somon DNA’sı içeren özel yüz bakımlarını da düzenli olarak yaptırdığını ifade etti.





FİZİKSEL DEĞİŞİMİN SIRRI: DİYET VE ANTRENÖR

Fiziksel görünümündeki değişimin sadece estetik müdahalelerle sınırlı olmadığını söyleyen Khloe Kardashian, son yıllarda yaklaşık 36 kilo verdiğini ve bu süreci kişisel antrenörü Coach Joe ile yavaş ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirtti.

Tristan Thompson’dan olan çocukları True ve Tatum ile annelik hayatını sürdüren Kardashian, estetik konusundaki rahat tavrını, “2025 yılında cerrahiden önce yapılabilecek çok şey var. Ama zamanı gelirse ve istersem, çok iyi doktorlar tanıyorum. Hiçbir şeyden utanmıyorum” sözleriyle dile getirdi.