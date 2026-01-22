Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: 'Annem şarkıcı olduğum için utandı'

Türk Rock müziğinin efsane ismi Teoman, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu "Empati" programında çocukluğundan babalığına, aile içi travmalarından depresyonla mücadelesine kadar hayatının bilinmeyenlerini anlattı. 2 yaşında babasını kaybeden ve kadınların egemen olduğu bir evde büyüyen sanatçı, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

"ERKEK FİGÜRÜM ELVİS PRESLEY OLDU"

Babasız büyümenin yarattığı güven eksikliğine değinen Teoman, hayatındaki erkek figürlerinin çizgi roman kahramanları ve rock yıldızları olduğunu söyledi:

"Babam 2 yaşında öldüğü için bir erkek figürü tanımadım. Bu yüzden benim erkek figürlerim Zagor ve Elvis Presley oldu. Güven veren bir babanın eksikliği insanda stres yaratıyor, huzursuz biri olup çıkıyorsun. Ama kadınlarla büyümek, o inceliği öğrenmemi sağladı."

"ANNEM YAPTIĞIM İŞİ HÂLÂ BEĞENMİYOR"

93 yaşındaki annesiyle olan ilişkisine dair şaşırtıcı bir gerçeği paylaşan ünlü rockçı, kariyerinin annesi için bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti:

"Annem benim toplumda statüsü daha yüksek bir mesleğim olmasını istiyordu. Ben şarkıcı olunca yıllarca buna üzüldü ve utandı. Hâlâ yaptığım işi bana yakıştırmıyor ama artık arkadaşları beni sevdiği için mutlu. Sonunda onu mutlu edebildim."

"HAYAL ETTİĞİM GİBİ BİR BABA OLAMADIM"

Kızı Zeyno ile olan ilişkisine ve babalığına dair özeleştiri yapan Teoman, bu süreçteki değişimini şu sözlerle aktardı:

"Hayal ettiğim gibi bir baba olamadım. Kendi kendime 'Teoman sen nasıl baba olunur bilmiyorsun, bari dürüst bir baba ol' dedim. Baba olduktan sonra artık çocuk gibi davranmaman gerektiğini anlıyorsun. Eski Teoman'ı sürdüremeyeceğimi fark ettim."

"AKSİ BİR YAŞLI OLMAKTAN KORKUYORUM"

Annesinden geçen depresif yapıyı aşmaya çalıştığını belirten Teoman, her sabah evden kendini telkin ederek çıktığını ve gelecekte "aksi bir yaşlı" olmamak için büyük çaba sarf ettiğini de sözlerine ekledi.