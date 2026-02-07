The West Wing yıldızı Timothy Busfield’a çocuk istismarı suçlaması

ABD’li ünlü oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield, New Mexico eyaletinde çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya. Albuquerque Savcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bernalillo Bölge Savcısı Sam Bregman’ın hazırladığı suç duyurusu büyük jüri tarafından kabul edildi ve Busfield hakkında dört ayrı suçlamadan dava açılmasına karar verildi.

SUÇLAMALAR "THE CLEANING LADY"



Setinden Korkunç iddiaların odağında, Fox yapımı suç dizisi “The Cleaning Lady”nin Albuquerque’deki çekim süreci yer alıyor. Savcılığın ilk suç duyurusuna göre Busfield, dizinin yürütücü yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği dönemde, o sırada henüz 7-8 yaşlarında olan ikiz erkek çocuklara iki yıl boyunca istismarda bulundu. Şu an 11 yaşında olan çocukların yaşadığı iddia edilen olaylar, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

VİDEO ÇEKİP "YALAN" DEDİ



Hakkındaki iddiaların ardından 13 Ocak’ta yetkililere teslim olan 68 yaşındaki Busfield, teslim olmadan önce bir video kaydederek suçlamaları reddetti. İddiaların "yalan" olduğunu savunan ünlü isim, yargılama sürecinde aklanacağını ileri sürdü. Geçtiğimiz hafta bir yargıç, yargılama öncesi tutukluluk için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Busfield’ın serbest bırakılmasına karar vermişti.

DÖRT AYRI MADDEDEN YARGILANACAK



New Mexico yasalarına göre "üçüncü derece ağır suç" kapsamına giren “çocuğa yönelik cinsel temas” suçlamasıyla yargılanacak olan Busfield için büyük jüri, perşembe günü dört ayrı maddeden iddianame düzenledi. İddianamenin detaylarının tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.