Tuğçe Tayfur ve eşi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. Miras tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen çiftin, kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi mağdur ettikleri öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, iş yapma vaadiyle verilen 5 milyon TL’lik senedin protesto olduğu belirtildi. İddiaya göre, Ö.A. isimli kişiye bayilik sözü verilerek yüksek miktarda para alındı. Ancak ürünlerin teslim edilmemesi üzerine Ö.A.’nın savcılığa şikâyette bulunduğu öğrenildi.

Şikâyetin ardından Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

TUĞÇE TAYFUR İDDİALARI REDDETTİ

Tuğçe Tayfur ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Tayfur, yaptığı açıklamada babası Ferdi Tayfur’un vefatından önce açtığı marka davası nedeniyle maddi zarar yaşadıklarını belirterek, bayilere ürün gönderdiklerini ve birçok üründen ücret dahi talep etmediklerini savundu.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tayfur, sürecin yargı aşamasında netlik kazanacağını söyledi.