Türk filmlerinde rol almıştı... Ünlü oyuncu Claudia Cardinale hayatını kaybetti

İtalyan sinemasının unutulmaz isimlerinden Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Laurent Savry, ünlü oyuncunun Fransa’nın Nemours kentinde, çocuklarının yanında hayata veda ettiğini duyurdu.

Rol aldığı filmlerin yanı sıra, Papa VI. Paul ile yaptığı görüşmeye mini etekle katılarak Vatikan protokolünü hiçe sayan tavrıyla hafızalara kazınan Cardinale, sadece oyunculuğuyla değil, cesur kişiliğiyle de sinema tarihinde özel bir yer edindi.

CLAUDİA CARDİNALE KİMDİR?

1938’de Tunus’ta İtalyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Claudia Cardinale’nin sinema yolculuğu, 1957’de kazandığı bir güzellik yarışmasıyla başladı. Bu zafer ona Venedik Film Festivali’ne katılma fırsatı sundu ve sinema kariyerinin ilk adımlarını attı.

Gençlik yıllarında özel hayatında zorluklar yaşayan Cardinale, 1960’larda yapımcı Franco Cristaldi’nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi. Aksanı nedeniyle birçok filmde sesi dublajlansa da, oyunculuğu sayesinde kısa sürede Avrupa’nın en parlak yıldızlarından biri oldu.

“PEMBE PANTER” VE “BİR ZAMANLAR BATI” İLE ŞÖHRETİNİ PEKİŞTİRDİ

Blake Edwards’ın yönettiği Pembe Panter (1963) ve Sergio Leone’nin kült yapımı Bir Zamanlar Batı (1968) filmleriyle dünya çapında ün kazanan Cardinale, 1970’lerden itibaren Napoli’li yönetmen Pasquale Squitieri ile uzun yıllar süren bir birliktelik yaşadı. Bu ilişkiden Claudia adını verdiği bir kızı oldu.

KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU VE ÖDÜLLERLE TAÇLANAN KARİYER

2000 yılında kadın hakları savunuculuğu alanında UNESCO İyi Niyet Elçisi seçilen sanatçı, 2002’de Berlin Film Festivali’nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de de tanınan Cardinale, 2010’da İsmail Hacıoğlu ve Fahriye Evcen ile rol aldığı Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak filmindeki performansıyla 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, 27. İstanbul Film Festivali’nde de Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırıldı.

Claudia Cardinale, ardında unutulmaz filmler, cesur bir duruş ve sinemaya damga vuran bir miras bırakarak hayata veda etti.