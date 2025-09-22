Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf: Benimle çalışmak istemedi!

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu 1972 yapımı Dönüş filmiyle ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Usta oyuncu, kariyerinin başında karşılaştığı önyargılar ve zorlukları Kreaktivist dergisine verdiği röportajda paylaştı.

Şoray, erkek egemen bir sinema sektöründe yönetmenlik yapmaya kalktığında bazı meslektaşlarından olumsuz tepkiler aldığını söyledi. Oyuncu Fikret Hakan’ın “Ben kadın yönetmenle çalışmam” dediğini, yönetmen Memduh Ün’ün ise “Yönetmenlik yapamaz” şeklinde yorumlar yaptığını açıkladı.



Fikret Hakan



Usta oyuncu, Kadir İnanır’ın teklifi kabul ederek ilk sahnede kendisiyle çalışmayı onayladığını belirtti. Şoray, “İlk sahne Kadir İnanır’ın ve nasıl olduysa kabul etmiş. O zaman daha yeniydi, bu kadar şöhretli değildi” ifadelerini kullandı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yılmadığını vurgulayan Şoray, “Erkek muhalefetine rağmen yönetmenliği başarırım dedim ve başardım” dedi.